Сильный уик-энд

В выходные на базе Омского велотрека пройдет 1-й межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству ММА на призы клуба «Ермак».

По данным регионального Минспорта турнир посетят около 100-110 спортсменов из 15 регионов России. При этом веса будут разведены так, чтобы в одной сессии в связи с пандемией выступало не более 50 человек. Начало соревнований 21 и 22 ноября – в 11:00, финальные поединки пройдут во второй день.

На турнире будут представлены 10 мужских и 6 женских весовых категорий.

По словам руководителя региональной федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Андрея Терентьева, на турнире выступят омские мастера спорта Ильяс Садыков и Максим Фукс. Сильная команда приедет из ХМАО. Он добавил, что в следующем году этот турнир планируется сделать всероссийским и присвоить ему статус мастерского.