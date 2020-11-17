Спортсмен-меценат поддержал омскую спортивную школу миллионом рублей

Профессиональный велогонщик Николай Черкасов вложил средства в омскую спортшколу № 8.

Молодой – 24-летний – спортсмен родился и вырос в Омске, здесь были сделаны первые шаги, здесь стартовала его спортивная карьера. Занятия велоспортом начались в омской СШОР №8 под руководством тренера Виктора Вайпана. Чемпион Европы среди юниоров, член сборной команды России сейчас живет в Италии и выступает за команду «Gazprom – RusVelo».

Средства направлены на улучшение инфраструктуры спортивной школы олимпийского резерва №8 имени В.М. Соколова и популяризацию велосипедного спорта в городе. Запланированы ремонт помещений в филиале СШОР №8 имени В.М. Соколова по ул. Дмитриева, 2/8 и покупка специализированного спортивного инвентаря. После улучшений в филиале будут тренироваться самые юные велогонщики – малыши от 2 до 5 лет.

Редакция "Омск.Собака.ru" спешит пообщаться с неравнодушным спортсменом, чтобы рассказать больше подробностей своим читателям.