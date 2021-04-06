Дождались! Петров и Козловский играют вместе

Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к съемкам сериала «Надвое» по заказу телеканала «Россия 1» и онлайн-сервиса more.tv. Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров. Режиссером проекта стал Валерий Тодоровский.

«Надвое» - это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.

Главные женские роли в проекте «Надвое» исполняют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Продюсерами выступают Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Премьера сериала «Надвое» состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals.