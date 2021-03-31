2 апреля на онлайн-платформе more.tv состоится мировая премьера сериала “Игрушка для взрослых”, главную роль в котором исполняет звезда сериала “Зависнуть в Палм-Спрингс” Кристин Милиоти.

Это абсурдная и мрачная комедия, цинично рассказывающая о любви и разводе. В ней мы знакомимся с Хэйзел Грин (Кристин Милиоти), женщиной около тридцати лет, которая после десяти лет тяжелого брака с миллиардером и контрол-фриком Байроном Гоголем (Билли Магнуссен) пускается в бега. Вскоре она выясняет, что муж вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения — чип “Игрушка для взрослых”. Чип позволяет Байрону следить за ее местоположением, наблюдать за ней и даже получать “данные о её чувствах”, пока она пытается вернуть себе независимость. С помощью чипа Байрон следит за каждым шагом Хэйзел, когда та пытается укрыться в своем родном городе, у отца — Герберта (Рэй Романо), живущего после смерти жены с синтетической подругой — Дианой.



В сериале также играют Дэн Баккедаль, Нома Думезвени и Августо Агилера. Кроме этого в отдельных эпизодах появятся Калеб Фут, Ким Уитли, Няша Хатенди и Патти Харрисон.

Исполнительными продюсерами сериала выступили Кристина Ли, Алисса Наттинг, Патрик Сомервилль, Дин Бакопулос, Лиза Часин и С.Дж. Кларксон. Шоураннер сериала — Кристина Ли, а студия, выпустившая шоу — Paramount Television Studios.

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