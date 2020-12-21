Новые короткометражки уже в Омске

21 декабря в нашем городе стартовала всероссийская акция «День короткометражного кино». Она проходит в Доме кино и продлится до 27 декабря.

Проект приурочен к Международному дню короткометражного кино, который отмечается с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции 21 декабря — в самый короткий день в году.

В рамках акции, которая проводится уже в седьмой раз, зрителям покажут свыше 1 000 сеансов более чем на 700 площадках в 69 регионах России и в 23 странах мира. В мастер-классах приняли участие такие деятели кинематографии, как Никита Михалков, Владимир Хотиненко, Джаник Файзиев, Павел Лунгин и другие.

В департаменте культуры администрации Омска сообщили, что в этом году для участия в акции поступило более 300 заявок, из них сформировано пять конкурсных программ. Участники конкурсной программы поборются за призовой фонд – 1,3 миллиона рублей. Лауреатов определит экспертный совет, который объявят позднее.

Омским зрителям покажут анимационные, игровые и документальные фильмы. Названия фильмов и аннотации к ним можно посмотреть на официальном сайте Дома кино. Бесплатные пригласительные билеты в ограниченном количестве можно получить в кассе учреждения.

Как сообщила пояснила омского Дома кино (ул. Ленинградская площадь, 1) Татьяна Карпинина, основные кинопоказы в рамках акции состоятся в Доме кино в традиционном формате, но с соблюдением всех действующих санитарно-эпидемиологических норм – масочного режима и социальной дистанции.

«Нам близка цель «Дня короткометражного кино» — привлечь внимание представителей индустрии и широкого зрителя к фильмам, сделанным в этом формате. Традиционно это пробы пера начинающих кинематографистов. Знакомство с короткометражками способствует не только обмену опытом, знаниями между мастерами и молодыми специалистами, но и помогает узнать о дебютантах и их ориентирах в творчестве», — добавила Татьяна Карпинина.

В профильном департаменте добавили, что все фильмы международной программы European Film Awards, включающей работы из Франции, Португалии, Бразилии, Бельгии, Швейцарии и Испании, можно будет посмотреть исключительно в формате онлайн – в официальном сообществе Дома кино в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе онлайн-кинотеатра Старт.ру.

Программа всероссийской акции «День короткометражного кино»:

21 декабря 18:00 — Конкурсная программа «Игровое кино», 12+

22 декабря 16:00 — Внеконкурсная программа «Анимационное кино», 12+

23 декабря 18:00 — Конкурсная программа «Игровое кино», 18+

24 декабря 18:00 — Внеконкурсная программа «Vostok», 18+

25 декабря 18:00 — Конкурсная программа «Документальное кино», 16+

26 декабря 16:00 — Внеконкурсная программа «Анимационное кино», 6+

27 декабря 16:00 — Международная программа European Film Awards 16+ (в формате онлайн).