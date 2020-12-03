Омичи приоткрыли "ОКНО"

В Омске проходит международный кинофестиваль. Редакция Sobaka.ru запаслась поп-корном и вкусным чаем и отправилась на просмотр.

Помимо омских кинорежиссеров, свои работы представили участники из 11 стран. Кинофорум проходит в онлайн-формате и продлится до 10 декабря.

Фильмы, вошедшие в программу фестиваля, а также эксклюзивные мастер-классы по видео- и фотоискусству, можно увидеть в группе организатора Вконтакте и на сайте учреждения.

Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Латвия, Португалия, Армения, Китай, Иран, Испания и другие страны - конкурсные работы летели с 11 стран. В итоге 393 заявки и среди них 21 - омских кинорежиссеров (аплодисменты талантливому городу!).

По словам директора "Дома кино" Татьяны Карпининой в программу форума вошли 78 кинолент, которые поборются за первенство в номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучший неигровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Сюжетный музыкальный клип», «Фильмы, посвященные 75-летию Великой Победы». Мы также выделили еще две большие темы — «Инклюзив» и «Спортивное кино».