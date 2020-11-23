5 причин обратить внимание на комедию СТС «Родком»

23 ноября в 19:00 зрители СТС попадут в атмосферу современной школы и родительских чатов благодаря новому сериалу СТС «Родком». Рассказываем ниже, чего ждать от свежей комедии, и почему каждая серия как глава универсального пособия для родителей.

Сериал с приятной фестивальной историей.

О новом сериале зрители узнали больше года назад на фестивале «Пилот». Пилотная серия проекта получила приз зрительских симпатий, поэтому полноценную версию ждали с особенным трепетом. В итоге в режиссёрское кресло села Мария Кравченко, а главного героя сыграл не актёр пилота Александр Ильин (младший), а звезда «Кухни» и МХТ имени Чехова Виктор Хориняк.

Новый сериал от создателей таких историй, как «Дылды», «Психологини» и «Девочки не сдаются».

Сценаристы и продюсеры хитов СТС уже набили руку, работая над женскими и семейными историями. В этот раз сюжет завязан на отце-одиночке, который готов ради сына вступить в родительский комитет, включающий одних мамочек. Оценить отцовский подвиг и предстоит нашим телезрителям. Также каждый найдёт ответы на такие непростые вопросы: как справиться с подростком, как жить после развода, как сделать так, чтобы ребёнок тобой гордился. Здесь есть место и для самоиронии: в бесконечных мобильных чатах родители с лёгкостью узнают себя.

Неожиданный женский ансамбль.

Главных героинь, мам из родительского комитета, сыграли актрисы, которых ранее сложно было представить в одном проекте: звёзды мелодрам Екатерина Кузнецова и Галина Безрук, драматическая актриса театра имени Вахтангова Ольга Лерман и вишенка на торте, эксцентричная Алина Алексеева. Кстати, Алина выступает здесь в непривычном для себя образе наивной беременной мамочки. Сама актриса признаётся, что благодаря сериалу стала терпимее относиться к детям и впервые примерила накладной живот.

Пластический грим, игры экскаваторов и другие «чудесатости».

Специально для роли угрюмого отца Виктор Хориняк отрастил бородку, сделал короткую стрижку и «нарядился» в пластический грим: по сюжету его герой натыкается на осиное гнездо. Художники заранее сделали слепок лица актёра, изготовили силиконовую накладку ужаленного глаза и в день съёмок наносили грим два часа. Также в сериале его герой, работяга-строитель, эффектно разрушает строительный вагончик и вступает в необычную игру с участием экскаваторов. Для этой сцены были заказаны специальные модели с небольшими ковшами, которые позволяли ловить и подбрасывать мяч.

Ностальгия по школе.

Большая часть съёмок проходила в обычной московской школе, которую преобразили художники проекта. В одном из классов перекрасили стены, повесили разноцветные жалюзи, поставили бюсты и портреты писателей. В актовом зале заменили стулья, добавили занавески из красного бархата и декорации для праздника, посвящённого космосу, для спектакля «Белоснежка и семь гномов» и школьных дискотек, которые ждут Ваню Шмелёва и его одноклассников по сюжету. После окончания съёмок руководство школы решило оставить труды художников без изменений.

Материал предоставлен телеканалом СТС