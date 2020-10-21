Юрий Стоянов, Ёлка и Резо Гигинеишвили включили машину времени

По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) создаёт машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадёт в эпоху интернета.

В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей (Алексей Макаров), его жена Светлана (Анна Невская) и дочь Кристина (Анастасия Акатова). Новое соседство доставляет героям массу неудобств, ведь наслоение двух времён лишает каждую из семей доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук учёного Паша (Евгений Михеев, Михаил Трухин), прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие.

Саундтрек к сериалу записали артисты лейбла Velvet Music Ёлка и Звонкий, а клип на песню снял продюсер сериала, режиссёр Резо Гигинеишвили. На съёмках музыканты фантазировали, в какое время отправились бы, имея машину времени, как у главных героев. «Только не в восьмидесятые, — признавалась Ёлка. — У меня есть на самом деле одно дельце: если честно, мне нужно с отцом договорить. Так что лет на восемь-девять назад я бы вернулась».

Звонкий, напротив, готов заглянуть в историю подальше: «Я бы хотел в Средневековье отправиться. Взял бы с собой современные предметы и попал бы в прошлое, где смотрели бы на наши гаджеты и удивлялись».

В отличие от музыкантов исполнитель главной роли, учёного Матвея, Юрий Стоянов о машине времени не мечтает: «Никогда! Хотя совершил очень много ошибок и было много горя. Я такой какой есть, потому что прожил ту жизнь, которая была. Ничего не хочу менять даже гипотетически». Но от встречи с Чаплиным, будь такая возможность, актёр не отказался бы: «Я знаю о нём всё. Это человек, который вообще создал кино и мой жанр в частности».

О Чаплине на съёмках вспоминала и партнёрша Стоянова — Людмила Артемьева, сыгравшая возлюбленную Матвея: «Моё амплуа гротесковое, но судьба подбрасывает лирических персонажей, очень тёплых и добрых. Эту героиню я играла в память о моих родителях. И такое сравнение придавало мне определённые краски. Вот что можно сказать о маленьких персонажах. Чарли Чаплин, кстати, таких и играл».

Героев Артемьевой, Стоянова и других актёров сериала создал Станислав Ефанов, который стал победителем конкурса сценариев «Питч Лаб» холдинга «СТС Медиа». «Путешествия во времени — одна из моих любимых тем в литературе и кино. А история родилась тринадцать назад лет как домашнее задание на сценарных курсах, — признавался автор. — На какое-то время забросил идею, но в 2018 году узнал о "Питч Лабе" и понял, что упускать такую возможность нельзя. Конкурс хорош тем, что максимально сокращает дистанцию между неизвестным автором и продюсером, потому что участники шорт-листа защищают проекты перед первыми людьми каналов "СТС Медиа". И я благодарен им, что поверили в меня».

Главный съёмочный объект — квартиру учёного — построили в павильоне. В воссоздании её «ретрополовины» поучаствовали все члены съёмочной группы, которые поделились вещами родом из восьмидесятых. «Мы хотели создать образ профессорской квартиры в сталинской высотке, например, как в известном доме на "Красных Воротах", — признаётся художник-постановщик Артём Кузьмин. — А комната учёного является одновременно и конструкторским бюро, и лабораторией, и машиной времени, и пультом к ней. Кстати, центральный элемент машины времени, как ни странно, сконструировали, опираясь на дизайн хрустальной люстры и советских космических спутников».

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»

26 октября — премьера на СТС!

Понедельник — четверг, 19:00