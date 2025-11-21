Серов: его портреты – приговор и новый маст-си

Валентин Серов – это не про «один жанр». Он был виртуозом во всем: от портрета и пейзажа до мифологии и анималистики – и стал одним из ключевых художников своего времени. Его особый дар – тонкий анализ и психология. Серов умел во внешнем облике передать внутреннюю суть, за что и получил славу «злого», но востребованного портретиста.

Лица, которые говорят

Центральный экспонат – портрет Николая Феликсовича Сумарокова-Эльстона, сына князя Юсупова. Юный аристократ, погруженный в свои мысли, холоден и отчужден. Серов, написавший всю семью Юсуповых, сам вспоминал, как тяжело было «схватить выражение его лица». Ирония судьбы: через пять лет после создания картины Николай погиб на дуэли. Творец словно предвидел трагедию.

А вот близкие – совсем другое дело. Ранний карандашный портрет матери, Валентины Серовой, созданный пятнадцатилетним художником, показывает сильную и сосредоточенную женщину – пианистку, первого профессионального композитора-женщину в России. Портрет отца, Александра Серова, – посмертный, написанный по памяти. Неоконченный портрет невесты Ольги Трубниковой – это история большой любви, закончившейся счастливым браком и шестью детьми. А портрет Ильи Репина (учителя и друга Серова!) современники назвали «самым похожим из всех портретов Репина».