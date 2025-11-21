Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Серов: его портреты – приговор и новый маст-си

Приготовьтесь к эстетическому шоку и наслаждению: в музее имени Врубеля открылась выставка Валентина Серова. Того самого «злого», но безумно модного портретиста Серебряного века, чьи работы в Омске, по нашим культурным наблюдениям, — впервые! Около пятидесяти шедевров из Третьяковки, Русского музея и музея Врубеля обещают погружение в мир мастера-психолога, который умел не просто рисовать лица, а читать судьбы.

Валентин Серов – это не про «один жанр». Он был виртуозом во всем: от портрета и пейзажа до мифологии и анималистики – и стал одним из ключевых художников своего времени. Его особый дар – тонкий анализ и психология. Серов умел во внешнем облике передать внутреннюю суть, за что и получил славу «злого», но востребованного портретиста.

Лица, которые говорят

Центральный экспонат – портрет Николая Феликсовича Сумарокова-Эльстона, сына князя Юсупова. Юный аристократ, погруженный в свои мысли, холоден и отчужден. Серов, написавший всю семью Юсуповых, сам вспоминал, как тяжело было «схватить выражение его лица». Ирония судьбы: через пять лет после создания картины Николай погиб на дуэли. Творец словно предвидел трагедию.

А вот близкие – совсем другое дело. Ранний карандашный портрет матери, Валентины Серовой, созданный пятнадцатилетним художником, показывает сильную и сосредоточенную женщину – пианистку, первого профессионального композитора-женщину в России. Портрет отца, Александра Серова, – посмертный, написанный по памяти. Неоконченный портрет невесты Ольги Трубниковой – это история большой любви, закончившейся счастливым браком и шестью детьми. А портрет Ильи Репина (учителя и друга Серова!) современники назвали «самым похожим из всех портретов Репина».

За горизонт

Серов не считал себя «специалистом по пейзажу», но именно в приглушенных тонах, сером небе и поэзии русской деревни (особенно в Домотканове!) он находил свою уникальную красоту. На выставке можно увидеть его «Осенний вечер в Домотканово», «Зимой», «Летний пейзаж» и «Пруд». Рубеж веков принес интерес к мифологии. В путешествии по Греции у Серова родился замысел знаменитого «Похищения Европы». В экспозиции — подготовительные эскизы к легендарной картине. И как вишенка на торте: «Русалка». Вдохновленная Врубелем и темными прудами, эта картина экспонируется после длительной реставрации. По сути, это абсолютно неизвестный широкой публике шедевр.

Тайна Серова, рассказанная Репиным в творчестве великого мастера мир животных занимал особое, значительное место. Они не просто оживляли лирические пейзажи, но и становились безмолвными соучастниками исторических драм, верными спутниками героев портретов, помогая раскрыть их потаенные черты. Неудивительно, что именно этот анималистический жанр привел художника к басням Ивана Крылова. Работа над иллюстрациями к ним стала для Серова настоящим праздником души. Хотя задуманное издание так и не увидело свет, эта тема захватила его без остатка, сделав блистательным иллюстратором до последних дней жизни.

Глубину его таланта проницательно подметил Илья Репин, писавший о своем ученике:

«Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню: чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования».

Именно в этом неповторимом очаровании предстоит убедиться посетителям выставки.

Воспользуйтесь шансом насладиться гением, который умел видеть больше, чем просто внешний облик, до 21 декабря во Врубелевском корпусе музея имени Врубеля по адресу: ул. Ленина, 3

текст: Валерия Зубова

