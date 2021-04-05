14 мая в Паб-баре Pushkin Pub&Club Проспект Мира 19, состоится сольный Stand Up концерт Сергея Молчанова "В ОСНОВНОМ ИМПРОВИЗАЦИЯ".



Сергей Молчанов :⠀

! 10 лет играл КВН⠀

! Был директором по развитию самого большого ночного клуба за Уралом⠀

! 4 года передавал приветы в шоу «Хочу и Баста» на radio Record⠀

! Создатель первого в России полностью интерактивного радио шоу «Wazzup»⠀

! Создатель шоу историй «Нечего внукам рассказать»



Начало концерта в 19:00



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Стоимость билетов от 500 рублей



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