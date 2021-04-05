14 мая в Паб-баре Pushkin Pub&Club Проспект Мира 19, состоится сольный Stand Up концерт Сергея Молчанова "В ОСНОВНОМ ИМПРОВИЗАЦИЯ".
Сергей Молчанов :⠀
! 10 лет играл КВН⠀
! Был директором по развитию самого большого ночного клуба за Уралом⠀
! 4 года передавал приветы в шоу «Хочу и Баста» на radio Record⠀
! Создатель первого в России полностью интерактивного радио шоу «Wazzup»⠀
! Создатель шоу историй «Нечего внукам рассказать»
Начало концерта в 19:00
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Стоимость билетов от 500 рублей
Внимание! Присутствует ненормативная лексика. Категория 18+
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