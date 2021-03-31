Омская филармония и Союз концертных организаций России проведут всероссийский семинар

Всероссийский семинар «Интернет-маркетинг как система» по вопросам digital-маркетинговых технологий в концертных организациях пройдет 1-2 апреля 2021 года в Органном зале филармонии. Всероссийский учебный семинар проходит в рамках плановой учебной работы Союза, которая включает оказание практической помощи в работе филармоний и обучение кадрового состава.

Союз концертных организаций России – это профессиональное сообщество, объединяющее 90 концертных организаций из 60 регионов России, где представлены все 8 федеральных округов РФ. В состав Союза входят крупные концертные организации, отдельные концертные площадки и коллективы, а также артистические и продюсерские агентства. Основная задача деятельности СКОР – совместное обсуждение и решение проблем концертной сферы, отстаивание своих интересов на различных государственных уровнях, обмен информацией и опытом. С 2013 г. СКОР является ассоциированным членом лиги Европейских ассоциаций работодателей в сфере исполнительских искусств (PEARLE).

Основная тема семинара: «Интернет-маркетинг как система: целевая аудитория и смыслы, каналы продвижения в 2021 году». Спикерами выступят ведущие digital-маркетологи: Анна Чернецкая – продюсер запусков онлайн-продуктов, эксперт в создании, запуске и масштабировании онлайн образовательных программ и Ксения Кельт – PR-специалист, эксперт по продвижению в социальной сети Инстаграм, копирайтер.

В семинаре примут участие руководители концертных организаций, руководители и специалисты маркетинговых служб и направлений. Семинар посетят представители Белгородской, Курганской, Карельской, Томской, Владимирской, Нижнетагильской, Новосибирской, Челябинской, Калужской, Алтайского края, Свердловской, Кузбасской, Пермской филармоний, а также Свердловской государственной детской филармонии, Кафедрального собора в Калининграде, Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина, Тюменского концертно-театрального объединения, «Петербург-концерта», Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Башгосфилармонии им. Х. Ахметова и Магнитогорской хоровой капеллы.

Семинар по маркетинговым технологиям – уникальная возможность не только узнать пути решения актуальных проблем, но и поделиться мнениями и опытом с коллегами. Формат мероприятия включает в себя обсуждение узких вопросов, мини-практикумы и деловые игры. Участников семинара ждут два дня насыщенной работы, в завершение они посетят концерт Омского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Дмитрия Васильева.

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