«Искусство жениться» в Музыкальном театре

16 и 17 декабря в Омском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла в 2-х действиях «Искусство жениться» (12+). Спектакль создан по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным» (либретто – Евгений Муравьёв), музыку написал композитор Владимир Баскин. Несерьёзную комедию для серьёзных людей на сцене Музыкального поставил главный режиссер театра – Александр Лебедев.

Герои мюзикла «Искусство жениться» – молодые английские аристократы, обладающие утончённостью манер, истинно английским чувством юмора и обаятельной безалаберностью. Иными словами, два молодых авантюриста, которые решили жениться. Но вот беда – их избранницы зациклены на одном мужском имени – Эрнест. Эрнест и только Эрнест – вот достойная партия для любой английской девушки, стремящейся выйти замуж.

Великосветскую комедию «Как важно быть серьёзным» Оскар Уайльд написал в 1894 году. Уже в наши дни композитор Владимир Баскин – один из самых успешных современных авторов, пишущих для театра и либреттист Евгений Муравьёв превратили её в мюзикл «Искусство жениться». Это весёлый, добрый и очень ироничный спектакль, с закрученной интригой, атмосферой старой доброй Англии и иронией над нравами аристократического английского общества, до смешного чопорного и напыщенного.

Авторы спектакля хотели рассказать о том, что ложь, даже самая искусная, всегда становится явью, а в жизни все случайности не случайны. И только любовь сможет всё расставить по своим местам!

Особого внимания заслуживают костюмы героев мюзикла. В них, по словам художника-постановщика из Ростова-на-Дону Александра Лютова, можно заметить некоторые аллюзии на английскую аристократию. «Комедия Оскара Уайльда – достаточно «лёгкий̆» материал и некоторая добрая ирония тут не помешает. Леди Брэкнелл похожа на английскую королеву, а дворецкие – на премьер-министров» - рассказал Александр Лютов.

Зрителей ждут не только красочные костюмы и декорации, но и полная оптимизма музыка Владимира Баскина, которую исполнит оркестр театра под руководством главного дирижера, дирижера-постановщика спектакля Юрия Соснина. Балетмейстер-постановщик – Василий Лукьяненко.