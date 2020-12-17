Сказка к Новому году в Пятом театре

К новому году Пятый театр подготовил сказочный подарок для маленьких зрителей премьеру невероятного приключения в зимнем лесу «Тайна волшебных часов» (0+) по пьесе Кати Свердловой.

Пьеса была создана специально по заказу Пятого театра – это современная сказка в лучших традициях классической детской драматургии, полная удивительных приключений и превращений, веселых мелодий и песен. Заяц, Ежик и Лиса ответственно готовятся к Новому Году, внимательно отсчитывая по стрелкам волшебных часов время прибытия Деда Мороза. Умник Ежик рассказывает друзьям о новогодних традициях, Лисичка придумывает творческий подарок Дедушке, а наивный Заяц по доброте душевной ставит весь праздник под угрозу срыва…Успеют ли зверята разрушить козни лесной нечисти и успеть на встречу Нового года?

Режиссёр-постановщик и композитор спектакля – Серёжа Сирин, выпускник театрального института им. Б. Щукина. За несколько лет он поставил спектакли в Омске, Красноярске, Санкт-Петербурге и Москве.

В спектакле заняты – Евгений Фоминцев, Владимир Куражев, Олеся Шилякова, Мария Старосельцева, Инга Кулик, Виктория Величко, Мария Долганёва, Елена Заиграева, Анна Сотникова, Дарья Потатурина, Вячеслав Болдырев, Станислав Ляшенко, Егор Лябакин и Олег Меньшиков.

Премьера состоятся 19, 20 декабря в 10.30 и 13.30 на сцене Пятого театра. Также спектакль будет доступен все новогодние каникулы с 20 по 30 декабря и со 2 по 10 января.

Новый год для взрослых

В праздничный вечер 29 декабря показ спектакля «Свободная пара» (18+) будет предварять праздничная интерактивная интермедия, лотерея с приятными призами и почта Деда Мороза.

А 30 и 31 декабря в Пятом театре Новогодний вечер для любителей хорошего юмора и философии.

Праздничные показы спектакля «Хороший парень» обещают быть яркими. Сможет ли обычный офисный работник Фил влюбить в себя красотку, которая в упор не замечает главного героя? Философская комедия расскажет о сложности отношений человека-невидимки.