В Омске готовится к открытию выставка из собрания Государственного Эрмитажа

Выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха. Из собрания Государственного Эрмитажа» распахнет свои двери 5 декабря в Центре «Эрмитаж-Сибирь».

Выставка, впервые представленная в Омске, включает 181 экспонат из восьми отделов Государственного Эрмитажа и представляет самые яркие страницы всемирной истории портрета во всем его видовом и жанровом многообразии – живопись, графику, скульптуру, фотографию, предметы археологии, нумизматики и декоративно-прикладного искусства. История портрета предстает в масштабной перспективе – от XX века до н. э. до XXI века, от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных художников.

Основная идея экспозиции – показать жанр портрета в историческом развитии: его истоки и функции, основные типы, язык портретных форм. Главная тема портрета – человек, поэтому в произведениях этого жанра находят выражение ключевые вопросы его бытия: место в обществе и мире, его роль в истории и в настоящем, представления о прекрасном и безобразном, отношение к божественному, героическому. Каждая эпоха порождала «историческую форму» портрета.

Экспозиция разделена на пять разделов, соответствующих основным культурно-историческим этапам:

Допортретный период и искусство Древнего Египта (XX век до н. э. – I в. н. э.);

Античная эпоха и раннее Средневековье. Искусство Древней Греции, Древнего Рима, юга России античного периода (VI век до н. э. – X век);

Искусство Западной Европы эпохи Возрождения (XI–XVII века);

Искусство Западной Европы, Востока и России Нового времени (XVIII–XIX века);

Новейшее время. Современное искусство (XXI век).

В пределах каждого раздела произведения разных стран экспонируются вместе. Такой подход дает возможность увидеть ведущие на данном этапе формы портрета, принятые на Западе и на Востоке, понять, что изменяется, а что остается неизменным, чем отличается видение человека в разных культурах.

Для выставки в Омске в Эрмитаже был отобран 181 экспонат из лучших коллекций произведений портретного жанра. Зрителю представится очень редкая возможность увидеть всемирно известные художественные памятники, которые очень редко покидают стены Эрмитажа: древнеегипетскую статую фараона Аменемхета II, портреты греческого философа Сократа и римского императора Филиппа Араба, уникальный фаюмский портрет, изображения иранского правителя Фатх-Али-шаха и китайских сановников, медали эпохи Возрождения, произведения выдающихся западноевропейских и русских художников Антониса ван Дейка, Якоба Йорданса, Питера Пауля Рубенса, Александра Брюллова, скульптуры Жана-Антуана Гудона, фотопортрет афганской девочки, созданный нашим современником Стивом Мак-Карри и облетевший весь мир.

Коллекция Государственного Эрмитажа энциклопедически разнообразна – зритель сможет увидеть портреты в живописи, скульптуре, графике, нумизматике, прикладном искусстве, фотографии. Наконец, выставка показывает «историю в лицах», она доносит до зрителя образ времени в портретах выдающихся людей ушедших эпох и современности.