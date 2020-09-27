В Омске представили главного режиссера пятого театра

25 сентября в должность главного режиссера Омского государственного драматического Пятого театра вступил Максим Кальсин.

Отмечается, что он уже представлен труппе театра и днем успел пообщаться с журналистами.

Максим Кальсин окончил исторический факультет МГУ и Школу-студию МХАТ (режиссерская мастерская Камы Гинкаса), а также учился во ВГИКе (режиссерская мастерская Карена Шахназарова). На его счету театральные постановки в Москве, Магнитогорске, Екатеринбурге, Самаре, Сеуле (Южная Корея), Санкт-Петербурге, Хабаровске, Норильске, Омске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Новокузнецке, Петропавловске-Камчатском, Казани, Тюмени.

Более того, Максим Кальсин - неоднократный участник и лауреат региональных, всероссийских и международных театральных и кинофестивалей. С 2012 по 2019 годы работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина. Напомним, что в 2010 году Кальсин поставил в Пятом театре один из самых кассовых спектаклей "Географ глобус пропил", который идет до сих пор.



Главный режиссер рассказал, что до конца 2020 года в репертуаре театра появятся сразу три премьерных спектакля – детская сказка «Чудеса на змеином болоте», спектакль режиссера Андрея Корионова и новогодняя сказка.

Добавим, что до конца сезона театр выпустит еще два спектакля, в том числе в постановке Максима Кальсина. Важно сказать, что в течение следующего месяца новый главный режиссер отсмотрит весь репертуар театра, познакомится с каждым артистом и сотрудником, чтобы сформировать дальнейший план работы, учитывая и потребности театра, и зрительский запрос.

Отметим, что сегодня в Пятом театре открывается долгожданный 30 сезон. Зрителей ждет не только спектакль «Свободная пара», но и встреча с артистами за пределами сцены.

И главное: для визита омичей в театр все готово – проведен ремонт в помещениях, закуплены необходимые противоэпидемиологические средства, установлены санитайзеры и рециркуляторы воздуха.