В Омске завершился фестиваль стрит-арта «Мой город»

В каждом из административных округов городские стены украсили новые изображения

По данным официального портала Администрации города Омска, фестиваль стрит-арта «Мой город» стартовал в 304-й день рождения города. В нем приняли участие художники-граффитисты из Омска и Сургута.

Отмечается, что объектами для творчества в этом году стали две трансформаторные подстанции — по улицам 12 Декабря, 114 и Фрунзе, 71.

Напомним, что в августе здесь появились литературные открытки с портретами Тимофея Белозерова и Роберта Рождественского, строками из стихотворений поэтов и иллюстрациями к ним. Так известный омский граффитист Дмитрий Трайп поздравил город с днем рождения.

Интересно, что художники творческого объединения «Сойка» из Сургута украсили стену бассейна «Юность» изображением «Омск — город трудовой доблести».

Кроме этого, они создали масштабные пейзажи на фасадах центра культуры, спорта, развлечений «Береговой» и центра досуга «Меридиан». Добавим, что размер каждого из изображений составил более 200 квадратных метров.

«Фестиваль стрит-арта «Мой Омск» стал одним из знаковых проектов ко Дню города. Результатом творческой акции стали пять новых оригинальных объектов уличного стрит-арта. Художники отразили в них разные грани нашего города: Омск как родина творческих людей, как место трудовых подвигов и как край живописной природы. Уверен, что омичи по достоинству оценят граффити на фасадах знакомых зданий и тепловых подстанций», — подвел итоги фестиваля исполняющий обязанности директора департамента культуры Олег Федоренко.