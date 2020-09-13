Омская филармония откроется «Карантинной симфонией»

81-й сезон Омской филармонии уже не за горами

19 сентября в Концертном зале филармонии пройдет первый после пятимесячной разлуки со слушателями концерт. Кстати, именно он даст долгожданный старт новому 81-му сезону Омской филармонии.

Отмечается, что в этот вечер в 17.00 и 20.00 на сцену выйдет Омский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель культуры Омской области Дмитрий Васильев). Меломанов ожидает мировая премьера – Симфония № 7 «Карантинная» современного российского композитора Александра Чайковского. Интересно, что своим рождением она обязана пандемии COVID-19.

Добавим, что именно омичи станут первыми на планете, кто услышит эту музыкальную новинку.

Новая коронавирусная инфекция, глобальная изоляция человечества, карантин, самоизоляция – все это нашло широкий отклик в мировом искусстве, в том числе музыкальном. Известный российский композитор Александр Чайковский (род. в 1946 г.) рассказал об этом сложном времени в своем новом произведении для струнного оркестра, ударных и фортепиано.

Важно сказать, что о COVID-19 Александр Чайковский знает не понаслышке. Он сам перенес это заболевание. «В мире, как и в симфонии, все закончится благополучно, я верю» – отметил композитор.

Более того, в концерте-открытии меломаны также услышат произведения классиков.

Напомним, что 19 сентября, параллельно с концертом Омского симфонического оркестра, в Органном зале филармонии будет дан старт органному сезону. В этот вечер, в 17.00 и 20.00, на сцену выйдет молодой солист Кирилл Янковский (орган) с программой «Магия импровизации».