Омичка представит регион на всероссийском конкурсе «Новая звезда»

Анна Шинковая представит регион и Омскую Филармонию на Всероссийском конкурсе «Новая звезда». Известная в городе певица с успехом прошла все отборочные испытания.

Отметим, что Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» – это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 85-ти регионов России. Это 85 ярких и безумно талантливых исполнителей из разных частей большой страны.

Важно сказать, что кастинг на проект проходил в онлайн-формате. Солистке Омской филармонии Анне Шинковой удалось покорить отборочное жюри, и уже сегодня, 7 сентября, она отправляется в Москву, чтобы принять участие в финальных испытаниях.

Телеканал «Звезда» покажет состязание артистов в прямом эфире.

Добавим, что двух победителей проекта определит масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение экспертов в области музыки.

Кстати, об экспертах. Члены жюри – это пять именитых артистов, настоящих звёзд музыкального небосклона (их имена организаторами пока не раскрываются). Председатель жюри – Максим Исаакович Дунаевский.

Напомним, что ученица легендарной омской певицы Татьяны Абрамовой, выпускница Магнитогорской консерватории, лауреат международных конкурсов – Анна Шинковая дарит свое творчество публике уже более 15 лет.