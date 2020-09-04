Омский симфонический оркестр откроет сезон филармонии мировой премьерой

Омская филармония наконец запустила продажу билетов на сентябрьские концерты. А вот уже на следующей неделе будет доступен весь остальной репертуар.

Свой 81-й сезон Омская филармония откроет уже 19 сентября. В Концертном зале по традиции выступит Омский академический симфонический оркестр. Отмечается, что билеты уже поступили в продажу.

Добавим, что в связи со сложившейся ситуацией, при посещении касс филармония просит посетителей соблюдать социальную дистанцию 1,5 м, пользоваться масками и перчатками, а при возможности вообще остаться дома и приобрести билеты онлайн.

Важно сказать, что для тех, кто не смог попасть на отмененные и перенесенные концерты, подготовлена удобная инструкция, которая доступна в разделе сайта «Выходим из карантина».

Интересно, что первыми, кого услышат меломаны после долгого перерыва, станут Омский академический симфонический оркестр и Омский камерный оркестр. 19 сентября Омский симфонический оркестр откроет сезон мировой премьерой «Карантинной симфонии» современного московского композитора Александра Чайковского. А уже на следующий день - 20 сентября со сцены Концертного зала будет звучать музыка Вивальди в исполнении Омского камерного оркестра.

Жителям и гостям города стоит обратить внимание на то, что для безопасности и здоровья слушателей, Омской филармонией были введены особые правила посещения мероприятий, среди которых рассадка в шахматном порядке, измерение температуры тела на входе, ношение медицинской маски и обработка рук дезинфицирующими средствами.