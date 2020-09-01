Омичи снимают видеоролики об участниках ВОВ

Цикл «Родной герой» призван способствовать формированию патриотического отношения омичей и к своей малой родине, и к России в целом.

В год 75-летия Великой Победы Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», совместно с Телеканалом «Продвижение» (МКР-Медиа), реализуют цикл «Родной герой» в рамках информационно – просветительского этнопроекта «Видеоальманах Дружбы». Отмечается, что цикл состоит из пяти анимационных видеороликов.

Проект «Родной герой» рассказывает об омичах - участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., представителях различных национальностей. Его предназначение - способствовать формированию патриотического отношения омичей всех поколений как к своей малой родине, так и к России в целом.

Важно сказать, что в качестве информационной основы были взяты различные источники, в том числе Книга Памяти Омской области и открытые источники Министерства обороны Российской Федерации. Зрительные образы омичей – героев создали художники телеканала «Продвижение».

Добавим, что анимационные видеоролики об омичах – участниках многонационального батальона Победы будут размещены в официальных группах Омского регионального отделения ООО «Ассамблея народов России» во всех популярных социальных сетях.

Более того, реализация проекта предполагает обеспечение всех средних общеобразовательных школ города Омска и Омской области доступом к созданному видеоматериалу, который можно использовать в качестве иллюстративного материала на уроках мужества, мира и добра, для проведения образовательной деятельности в школьных музеях.

Обсуждаемый проект осуществляется на средства субсидии, предоставленной Правительством Омской области в рамках ежегодного конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций.