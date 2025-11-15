Ветер перемен дует в Омске: одобрен проект капитального ремонта набережной Тухачевского

Летом 2026 года проект, одобренный областным архитектурно-градостроительным советом, должен быть реализован по всем канонам современного строительства. В планах реализации территории три уровня благоустройства со спуском к воде и пандусом для маломобильных граждан и родителей с колясками для максимальной доступности прогулок всех без исключения.

Теперь тут можно будет погулять с ребенком на детской площадке, покататься с близкими на роликах и велосипеде, романтично провести вечер, прогуливаясь по новым тропинкам с панорамным видом и наслаждаясь ландшафтными изысками дизайнеров. Одной из главных изюминок станет тематический маяк с декоративной подсветкой — настоящая архитектурная доминанта, способная украсить вечерние прогулки по набережной. Что еще можно будет ожидать? Расширение парковочных зон (такое нам надо!) и появление новых точек общественного питания (да здравствуют новые гастропространства!)

Так что готовьтесь: Омск еще будет удивлять!