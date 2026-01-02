6 и 7 января на ряде улиц Омска запретят движение всех видов транспорта

Ограничение вводят из-за проведения Рожественского полумарафона, знакомим с улицами, которых необходимо будет объезжать в эти дни
С 8:00 6 января до 21:00 7 января:
- улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади,
- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
- улица Тарская на участке от улицы Красина до улицы Ленина;
- площадь Победы на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина.
Автомобилистам предлагается объезжать по Интернациональной улице, Герцена, Ленина, Певцова, Коммунистической, Банковскому переулку
С 12:00 до 17:00 7 января:
- улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;
- улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
- улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
- улица Спартаковская;
- улица Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;
- улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
- улица Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.
Автомобилистам предлагается объезжать по Интернациональной улице и проспекту К. Маркса.
