6 и 7 января на ряде улиц Омска запретят движение всех видов транспорта

С 12:00 до 17:00 7 января:

- улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;

- улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

- улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

- улица Спартаковская;

- улица Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;

- улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

- улица Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.

Автомобилистам предлагается объезжать по Интернациональной улице и проспекту К. Маркса.