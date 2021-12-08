24 декабря в Омске состоится сольный Stand Up Сергея Молчанова.
Со сцены прозвучит материал 2020-2021 года.
Сергей Молчанов:
- 10 лет играл КВН⠀
- Был директором по развитию самого большого ночного клуба за Уралом
- 4 года передавал приветы в шоу «Хочу и Баста» на radio Record
- Создатель первого в России полностью интерактивного радио шоу «Wazzup»⠀
- Создатель шоу историй «Нечего внукам рассказать»
- Переехал в Москву, чтобы писать сериал на СТС
- 2 года занимается Stand up комедией
Ждем вас 24 декабря в Концерт-холле по адресу Красный путь, 9. Сбор гостей в 19:00, начало концерта в 20:00.
Купить билет можно по ссылке
ВНИМАНИЕ! ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА. КАТЕГОРИЯ 18+⠀
Обязательно наличие QR-кода.
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