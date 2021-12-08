24 декабря в Омске состоится сольный Stand Up Сергея Молчанова.



Со сцены прозвучит материал 2020-2021 года.



Сергей Молчанов:

10 лет играл КВН⠀

Был директором по развитию самого большого ночного клуба за Уралом

4 года передавал приветы в шоу «Хочу и Баста» на radio Record

Создатель первого в России полностью интерактивного радио шоу «Wazzup»⠀

Создатель шоу историй «Нечего внукам рассказать»

Переехал в Москву, чтобы писать сериал на СТС

2 года занимается Stand up комедией

Ждем вас 24 декабря в Концерт-холле по адресу Красный путь, 9. Сбор гостей в 19:00, начало концерта в 20:00.

Купить билет можно по ссылке



ВНИМАНИЕ! ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА. КАТЕГОРИЯ 18+⠀

Обязательно наличие QR-кода.