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24 декабря в Омске состоится сольный Stand Up Сергея Молчанова

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24 декабря в Омске состоится сольный Stand Up Сергея Молчанова.

Со сцены прозвучит материал 2020-2021 года.

Сергей Молчанов:

  •  10 лет играл КВН⠀
  • Был директором по развитию самого большого ночного клуба за Уралом
  • 4 года передавал приветы в шоу «Хочу и Баста» на radio Record
  • Создатель первого в России полностью интерактивного радио шоу «Wazzup»⠀
  •  Создатель шоу историй «Нечего внукам рассказать»
  • Переехал в Москву, чтобы писать сериал на СТС
  • 2 года занимается Stand up комедией

Ждем вас 24 декабря в Концерт-холле по адресу Красный путь, 9. Сбор гостей в 19:00, начало концерта в 20:00.

Купить билет можно по ссылке

ВНИМАНИЕ! ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА. КАТЕГОРИЯ 18+⠀
Обязательно наличие QR-кода.

 

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