В Омской области стартовал приём заявок на первую региональную премию «Предприниматель ГОроДА»

Победители получат сертификаты на разработку брендбука или на проведение рекламной кампании, наставничество от известных и опытных бизнесменов из Омска. Итоги первой региональной премии для малого и среднего бизнеса подведут в 2021 году.

Более полумиллиона рублей – призовой фонд первой региональной премии «Предприниматель ГОроДА», которую решили учредить и провести для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Фонд поддержки предпринимательства Омской области, Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Премия проводится при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

«Поощрение предпринимателей в нынешних условиях особенно актуально и остается безусловным приоритетом для регионального Правительства и лично Губернатора. Национальным проектом такая возможность была предусмотрена благодаря подходу Минэкономразвития России в рамках реализации задач, поставленных Президентом страны. Проведение премии – это хорошее завершение нынешнего года и начало предстоящего. Приглашаю бизнес к участию», – отметила министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

Заявки принимаются от собственников бизнеса и самозанятых до 27 января 2021 года на сайте предпринимательгорода.рф. Финал премии запланирован на 11 февраля, победителей определят в пяти номинациях: первая номинация – для бизнеса, который развивается в социальной сфере или сфере экологии, вторая – для предпринимателей, ведущих свой бизнес онлайн, третья – для предпринимателей из креативных индустрий: дизайна, фотографии, рекламы и др. В четвёртой номинации определят стартап года (ориентирована на предпринимателей, начавших своё дело в четвёртом квартале 2019 года или в течение 2020 года). Пятая номинация предусмотрена для «цифрового» бизнеса, занятого разработкой программного обеспечения или внедрением инновационных проектов в различных сферах. Отметим, организаторы премии могут учредить специальные номинации для участников, развивающих свой бизнес в других отраслях.

По задумке организаторов главный приз премии – встреча победителей в каждой из номинаций с гуру бизнеса федерального уровня, имя которого пока держится в секрете.

Каждый номинант станет участником народного голосования на сайте премии. Победитель этого голосования получит специальный приз.

«Премия адресована омским предпринимателям, которые строят успешный бизнес в нашем регионе и тем самым способствуют его развитию. Эти люди воспринимают предпринимательство как образ жизни, а не просто источник дохода. Рассчитываем, что «Предприниматель ГОроДА» станет хорошей традицией и символом современного эффективного бизнеса для местных предпринимателей», – рассказал управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.

Премию решили провести, чтобы отметить и поощрить представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, добившихся успехов.

«Мы объявили о приёме заявок на участие в премии в середине декабря не случайно: в преддверии Нового года хочется замотивировать и приободрить омский бизнес. Поэтому мы с партнёрами объединились и решили учредить несколько специальных призов. Например, победители премии получат сертификат на разработку брендбука или сертификат на проведение рекламной кампании. Мы благодарны Правительству Омской области и партнёрам за поддержку этого важного для бизнеса проекта», – отметил управляющий Фондом поддержки предпринимательства Омской области Александр Осминин.

Победители получат сертификаты на проведение рекламной кампании от Радио Сибирь, а также наставничество пяти собственников крупнейших омских компаний.

«В Омской области многие успешные предприниматели активно помогают начинающим бизнесменам, инвестируя своё время и опыт. Этому способствует их искреннее желание развивать наш регион. В наблюдательный и экспертный совет премии включены менторы, которые не только обеспечат честный отбор конкурсантов, но и окажут поддержку победителям, помогут сделать их бизнес успешней», – считает председатель Омского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Дерябин.

Отбор заявок участников проведёт экспертный совет, в состав которого вошли амбассадоры центра «Мой бизнес», предприниматели, руководители организаций инфраструктуры по поддержке бизнеса, члены «ОПОРы РОССИИ». В наблюдательный совет премии, который определит победителей, вошли менторы – известные и опытные омские бизнесмены. Среди них управляющий директор «Основы Холдинг» Александр Антропенко, председатель совета директоров группы компаний «Сладонеж» Игорь Знаменских, генеральный директор компании «Планета-Центр» Александр Триппель, основатель группы «Ф-Консалтинг», компании «Сибирская сотовая связь», сети клиник «Евромед» Геннадий Фридман, соучредитель «Сибирского Провианта» Юрий Чащин, генеральный директор «Торгового дома Шкуренко» Виктор Шкуренко.

Пресс-служба Министерства экономики Омской области