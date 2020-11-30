Полетаем! В 2021 году для омичей откроют 10 субсидированных авиарейсов

По данным ОАО "Омский аэропорт", из Омска в следующем году запланированы 2 субсидированных рейса - в Салехард и Челябинск. В обратном направлении заявлены льготные рейсы из Барнаула, Екатеринбурга, Казани, Новокузнецка, а также Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Самары и Тюмени.



Всего в будущем году российские авиакомпании будут летать по 266 субсидированным маршрутам, на льготные авиабилеты выделят около 7 млрд рублей. Субсидированные перевозки выполнит 21 авиакомпания. Большая часть полётов будет осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet.



Субсидированные авиабилеты, как и раньше, будут доступны для пенсионеров, инвалидов и молодых людей до 23 лет, а также для детей до 12 лет. Для развития региональных перевозок на перечисленные направления будет действовать специальный тариф, по которому авиабилеты смогут купить пассажиры из любой категории. Финансирование будет произведено из регионального бюджета.