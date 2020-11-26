В Омской области установили налоговые льготы по УСН и налогу на имущество для бизнеса на 2021 год

Законопроекты подготовлены региональным Минэкономики по поручению, обозначенному руководителем области Александром Бурковым в бюджетном послании на 2021 год.

«В апреле по поручению Губернатора области был разработан первый пакет налоговых преференций в рамках регионального антикризисного плана, который принят в мае и применялся с начала 2020 года – имел обратную силу. Сегодня депутатский корпус поддержал продление налоговых льгот на следующий год», – отмечает министр экономики области Анна Негодуйко.

Напомним, в осеннем пакете налоговых преференций три законопроекта. В октябре текущего года принят закон, продлевающий на три года срок действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП, которые ведут деятельность в производственной, научной и социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг и применяют упрощенную или патентную систему налогообложения. При этом налоговые каникулы применяются два налоговых периода.

Сегодня депутатским корпусом областного парламента поддержано два законопроекта – об установлении пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения и по налогу на имущество организаций.

На 2021 год продлеваются установленные ранее минимальные ставки налога по упрощенной системе налогообложения по 38 видам экономической деятельности. «Дополнительно пониженные ставки устанавливаются по 11 видами экономической деятельности. Это связано с отменой в следующем году единого налога на вмененный доход и позволит обеспечить "бесшовный" переход плательщиков ЕНВД на УСН для сохранения регистрации в Омской области», – считает Анна Негодуйко.

В итоговый перечень для пониженных ставок включены 49 видов деятельности в отдельных сферах обрабатывающего производства, торговли, деятельности гостиниц и общепита, образования, социальных, бытовых услуг, спорта и организации досуга. Согласно закону, установлены минимальные ставки: если объектом налогообложения являются доходы – 1%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, – 5%. Условие предоставления преференции остается прежним – получение не менее 70 % доходов от одного из предусмотренных проектом закона видов экономической деятельности. Данный вид экономической деятельности может быть указан у организации в качестве дополнительного.

Также продлено на 2021 год действие пониженной налоговой ставки в размере 1,1 % по налогу на имущество для 17-ти видов экономической деятельности. Это деятельность по перевозке пассажиров, автотранспортные услуги, деятельность гостиниц, общепит, производство отдельных видов промышленной продукции, деятельность в сфере досуга, отдыха, культуры и спорта, а также образования. Перечень льготируемых видов деятельности дополнен ОКВЭДом 68.2 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". В итоге преференции получат 18 видов экономической деятельности. Условие применения пониженной ставки остается прежним. Доходы от осуществления деятельности по одному из основных ОКВЭДов должны составлять не менее 70 % от всех доходов за 2021 год.

По объектам недвижимости, по которым налог исчисляется на основе кадастровой стоимости, сохранена ставка налога на имущество на уровне значений 2019 года. Она составит в 2021 году 1,3 %, а для налогоплательщиков, применяющих УСН, – 0,5 %.

Действовать налоговые преференции начнут в 2021 году. В Минэкономики области сообщили, что воспользоваться ими могут порядка 18 тысяч субъектов бизнеса. Это почти 30% предпринимательского сектора региона.

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