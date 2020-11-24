Заплати налоги и спи спокойно!

Омичам напоминают о сроках уплаты имущественных налогов.

Управление Федеральной налоговой службы по Омской области информирует, что срок уплаты имущественных налогов физическими лицами наступает 1 декабря 2020 года.

По данным ведомства, общая сумма начисленных по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц составила 2,216 млрд рублей. Плательщиками имущественных налогов в Омской области являются более чем 1,3 млн человек.

Чтобы заплатить налог на квартиру, автомобиль или дачный участок, необходимо дождаться получения налогового уведомления по почте, отправиться в банк и совершить платеж. Для уплаты налогов онлайн омичи могут воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы с любого компьютера или телефона.