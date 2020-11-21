Омичей просят не планировать новогодних корпоративов и массовых гуляний

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заблаговременно извещает о вынужденных ограничительных мерах, чтобы омичи соответствующим образом могли спланировать отдых в новогодние праздники и школьные каникулы.

По данным пресс-службы правительства Омской области, коэффициент прироста заболеваемости за последнюю неделю снизился с 1, 3 до 1,1 пункта. Это свидетельствует о снижении скорости распространения инфекции. Тем не менее, эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой, в том числе по количеству выявляемых каждый день новых случаев заболеваемости. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 233 жителей Омской области. В большей степени и в тяжёлой форме подвержены новой коронавирусной инфекции пожилые люди.

На людей категории "65+" и с хроническими заболеваниями возлагается обязанность не покидать места своего проживания без особой на то необходимости, за исключением случаев обращения за медицинской помощью, следования к месту работы, выхода в аптеку и магазин за приобретением товаров и услуг, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулок и занятий спортом.

Оперативный штаб согласился принять рекомендации Роспотребнадзора о продлении режима повышенной готовности до 15 января, поддержал решение не проводить массовые мероприятия в период празднования Нового года и школьных каникул. Под запретом - проведение новогодних корпоративов и банкетов. В школах и детских садах разрешается проведение новогодних утренников, но только коллективом класса или группы, без приглашения гостей и родителей. Губернатор Александр Бурков настоял на включении в протокол штаба особого поручения муниципалитетам – создания праздничной новогодней атмосферы на улицах городов и посёлков.

«Поручение дано увеличить количество открытых общественных мест с музыкой и светом, игровых зон, катков для того, чтобы у людей хотя бы была возможность находиться на улице в новогодние каникулы, а не ходить по гостям друг к другу. Отменяя новогодние елки, отменяя новогодние гуляния, нужно создавать условия, чтобы человек ощущал на улице этот праздник», - подчеркнул Губернатор Александр Бурков.

Управление Роспотребнадзора настаивало на изменении режима работы ресторанов и кафе. Даже такой точечной меры, как закрытие общепита на час раньше, порой достаточно, считают эпидемиологи, чтобы это дало положительные результаты. Рассмотрение вопроса о прекращении приема посетителей не в полночь, а в 23.00, штабом отложено. Тем не менее, омичам настоятельно рекомендуют не планировать новогодних корпоративов и массовых праздничных мероприятий. Они под запретом. Кинотеатрам снижен порог заполняемости зрительных залов до 50 процентов.

omskportal.ru