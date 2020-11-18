Дед Мороз ждет писем омичей!

В день своего рождения - 18 ноября - главный региональный новогодний волшебник начал прием почты. За 10 лет существования проекта «Сказочная почта Деда Мороза» чудесные послания получили более 7500 жителей города.

Передать письмо и получить ответ можно в любой муниципальной библиотеке, которая находится рядом с вашим домом. Связаться с Дедом Морозом можно и онлайн, в ответ вы получите электронное письмо и новогоднюю открытку.

География проекта не ограничивается только нашим регионом — за время работы почты Дед Мороз и его помощники ответили на послания взрослых и детей из более чем 30 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Также в формате онлайн пройдут предновогодние активности. Например, в группе «ПроЧтение в Омске» в социальной сети «ВКонтакте» можно будет присоединиться к мастер-классам по изготовлению праздничных открыток, аппликаций и елочных игрушек, интерьерных украшений, посетить виртуальную выставку изданий новогодней тематики для детей и взрослых.

По данным Администрации города Омска