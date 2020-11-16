Зимняя «Флора» распахнет свои двери в центре Омска

Проект ледяного городка в сквере «Выставочный» будет состоять из 11 ледяных сцен. Мэрией объявлен конкурс на выполнение работ по изготовлению и монтажу композиций для проведения мероприятий, посвященных празднованию нового года и Рождества.

Вход в ледяную сказку будет проходить через четырехметровые ворота со светодиодной снежинкой вверху – композиция «Мороз и солнце». После нее откроется вид на «Волшебную тропинку» – силуэты елей, украшенные гирляндами, а над головами посетителей засияют «Новогодние огни». Не обойдется и без чудес, за них будет отвечать елка «Желание». На зимнем газоне развернется «Карнавал», в котором примут участие искусственные ели и декоративные фигуры «Пряничный домик», «Ананас», «Кактус» и «Цветок».

В «Елочном вальсе» закружатся зеленые хозяйки праздника, а «Снежные садовники» – фигуры снеговиков с инвентарем – проследят за порядком. Гостей будут встречать «Лесные жители», «Силуэты» и «Зимние красавицы». Не обойдется и без цветов, зимний праздник украсят «Ледяные букеты» – замороженные в воде розы, орхидеи, хризантемы, тюльпаны, герберы, гвоздики и монстер.

Открытие праздничного пространства планируется 25 декабря.