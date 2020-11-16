Сразу два проекта из Омской области получили гранты Ростуризма

Поддержка будет оказана проекту «Создание туристских объектов экскурсионного показа», реализуемому закрытым акционерным обществом «СТА-маркетинг», и музею-заповеднику «Старина Сибирская». Общая сумма грантовой поддержки – 5 миллионов 590 тысяч рублей.

Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. Конкурсная комиссия определила 474 победителя, два из которых – из Омской области. Получатели грантов вложат в свой проект собственные средства – не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

По данным пресс-службы Правительства Омской области, за гранты поборолись предприниматели, которые нацелены в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Финансирование получат проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе. Также гранты будут выделены на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха. Выплаты также будут предоставляться на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- От Омской области было подано 37 проектов, 30 из них прошли валидацию по пакету документов. Два победителя от Омской области – это ЗАО «СТА - маркетинг» (3 млн рублей) и музей-заповедник «Старина Сибирская» (2 млн 590 тысяч). Проект «Создание туристских объектов экскурсионного показа», реализуемый закрытым акционерным обществом «СТА-маркетинг», предусматривает реставрацию, адаптацию под посещение туристами и экскурсантами (в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья) в центральной части Омска домов постройки начала ХХ века и включение их в экскурсионные программы, как объекты показа. Что касается музея-заповедника «Старина Сибирская», то здесь средства будут направлены на развитие казачьего стана для туристов и проведения серии событий на данной локации в следующем году, - рассказали в министерстве культуры Омской области.

До конца года со всеми грантополучателями должны быть заключены соглашения и получены гранты. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения.