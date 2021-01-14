Сила в истории

Расскажите ребенку о Всероссийском конкурсе сочинений среди школьников «Без срока давности». Наши дети достойные последователи наших прадедов!

Конкурс проводится по 15 апреля 2021 года Минпросвещения России совместно с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Участие могут принять три категории учащихся общеобразовательных организаций РФ и Республики Беларусь – ученики 5–7-х, 8–9-х классов и учащиеся не старше 18 лет, получающие среднее общее образование.



В конкурсных сочинениях необходимо рассмотреть и осветить один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:



- отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта Российской Федерации, города или населённого пункта;

- история создания мемориала или музея, посвящённого Великой Отечественной войне;

- Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса;

- биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны;

- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков;

- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвящённые ей;

- деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.



Конкурс проходит в два этапа: региональный до 15 марта 2021 года и федеральный - с 16 марта по 15 апреля 2021 года.



На федеральный этап конкурса от субъекта Российской Федерации принимается по одному лучшему конкурсному сочинению от каждой из трёх категорий учащихся. Абсолютными победителями станут три финалиста федерального этапа, набравшие максимальное количество баллов. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений призёров и победителей.



Призёрам и победителям вручаются дипломы. Организационный комитет конкурса вправе установить дополнительные формы поощрения для победителей.

Подробней на сайте конкурса