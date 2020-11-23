Из-за нарушения в организации питания омские школы лишились 800 тысяч рублей

В ходе проверок Роспотребнадзором было установлено, что в ряде школ состав блюд не соответствует установленным требованиям, требуется проведение косметического ремонта пищеблока, нарушаются санитарные требования и правила хранения пищевой продукции.

По данным Роспотребнадзора, в нашем регионе работают 880 образовательных организаций, в которых обучаются 221 502 школьника. Напомним, с 1 сентября 2020 года все ученики младших классов не менее одного раза в день получают горячее питание бесплатно. А это 101 567 ребят (в первую смену - 73 282, во вторую - 28 285).



За истекший период 2020 года специалисты управления Роспотребнадзора по Омской области организовали 66 проверок в образовательных учреждениях, 57 из которых проводились с применением лабораторно-инструментальных методов исследования. Образовательные учреждения, в которых были выявлены нарушения, привлечены к административной ответственности - составлено порядка 56 протоколов.