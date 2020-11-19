Дистант – выбор добровольный

В начале недели омские школьники вышли с затянувшихся каникул, но любой родитель может при желании перевести ребенка на дистанционное обучение. Об этом в прямом эфире «Радио Монте-Карло Омск» рассказала глава регионального Министерства образования Татьяна Дернова.

Для этого нужно написать заявление в администрацию школы. На сегодняшний день удаленно по индивидуальному графику обучаются уже 1243 школьника. Учителя консультируют своих воспитанников, а потом проверяют домашние задания. При этом глава ведомства отметила, что стоит понимать о невозможности полного урока в таком случае.

Судьба омских студентов решится сегодня на заседании оперштаба. Возможно, с понедельника они выйдут учиться в обычном режиме.