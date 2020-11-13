Пора за парту! Вторая учебная четверть начнется в Омской области в ближайший понедельник

Со следующей недели - с 16 ноября - во всех общеобразовательных организациях региона возобновятся занятия. Об этом сообщили в Министерстве образования Омской области.

Объявленные двухнедельные осенние каникулы у омских школьников завершаются. Решение об их продлении было принято, чтобы общий период разобщенности детей и педагогов составил один инкубационный период новой коронавирусной инфекции. С понедельника, 16 ноября начнутся учебные занятия во второй четверти. Также занятия возобновляются в учреждениях дополнительного образования детей.

Учебный процесс будет организован, как и прежде, с соблюдением всех необходимых профилактических и санитарно-эпидемиологических норм. Эпидемическая ситуация будет контролироваться в каждом конкретном образовательном учреждении. Ранее в школах провели дезинфекцию.