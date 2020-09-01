Возле омского Телецентра наконец появится новая гостиница

Здание начали строить еще 12 лет назад

В минувшую пятницу Губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с компанией «Л-Финанс», которая достроит гостиницу на проспекте Мира.

Напомним, что ее еще в 2008 году начал строить «Трест № 5», который впоследствии стал банкротом. Сейчас же новым собственником является компания «Л-Финанс», заключившая соглашение о франшизе с сетью отелей Hilton.

Недостроенное здание несколько лет оставалось загадкой для жителей и гостей города. Многие омичи задавались вопросом, что же это за долгострой. И вот, наконец, работа над ним возобновилась.

Отмечается, что «Л-Финанс» планирует построить современный гостиничный комплекс класса 4 звезды на 170 номеров. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд. рублей.

Добавим, что на недавнем совещании обсуждались вопросы включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Омской области, вопросы оказании содействия в получении технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выделения дополнительных земельных участков для развития инфраструктуры гостиницы.

Глава Омской области отметил, что Правительство региона и ответственные ведомства окажут содействие в решении этих вопросов.

«Для нас проект приоритетный. Мы заинтересованы не меньше, чем вы. Всё, что касается работы с ресурсоснабжающими организациями, мы берем на себя. Проблем не должно быть», – подчеркнул Бурков.