Запись на Тотальный диктант открыта

Регистрация открылась сегодня на официальном сайте проекта.



Уже 10 апреля в городе откроется 31 площадка, где можно будет проверить свои знания русского языка. Это аудитории вузов, колледжей, учреждения культуры. Но есть и необычные локации: пиццерии и городская «Точка кипения».



Чтобы забронировать место на Тотальном диктанте, нужно авторизоваться на сайте, выбрать площадку и ввести фамилию и имя. Мест в этом году из-за ограничений меньше обычного, поэтому организаторы призывают желающих поторопиться. Автор текста Тотального диктанта в этом году — известный писатель Дмитрий Глуховский.



