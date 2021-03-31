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Запись на Тотальный диктант открыта

Регистрация открылась сегодня на официальном сайте проекта.

Уже 10 апреля в городе откроется 31 площадка, где можно будет проверить свои знания русского языка. Это аудитории вузов, колледжей, учреждения культуры. Но есть и необычные локации: пиццерии и городская «Точка кипения».

Чтобы забронировать место на Тотальном диктанте, нужно авторизоваться на сайте, выбрать площадку и ввести фамилию и имя. Мест в этом году из-за ограничений меньше обычного, поэтому организаторы призывают желающих поторопиться. Автор текста Тотального диктанта в этом году — известный писатель Дмитрий Глуховский.

 

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