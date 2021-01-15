Сразу 29 омских некоммерческих организаций получат поддержку Фонда президентских грантов

Проекты направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, поддержку культуры и искусства, развитие институтов гражданского общества и охрану окружающей среды.

Среди проектов «Живительная сила Эбейты» Москаленской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Он направлен на комплексную реабилитацию и социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья на берегу уникального гидрологического объекта Омской области –горько-соленого озера Эбейты.

Историко-образовательный фестиваль-квест «Прошлое говорит» предусматривает размещение в исторической части города, на прогулочных пешеходных транзитах, шесть интерактивных площадок, посвященных различным историческим эпохам. В каждой такой тематической локации будет воссоздана картина далекого прошлого в формате исторической реконструкции. Автор проекта – ОРОО «Центр поддержки общественных инициатив «Ясень».

Еще одна общественная организация – «Ассоциация гидов-экскурсоводов Омской области» – реализует на территории региона проект «Омский велотрип». Целевая аудитория проекта – жители Омской области от 18 до 65 лет, стремящиеся к участию в практиках, направленных на здоровый образ жизни и представленных велосипедными поездками с дополнительными видами активностей (фитнесс-программами, экскурсиями по истории края).

Омская областная общественная организация «Танцы без границ» получила грант на постановку инклюзивного танцевального спектакля «Квинтэссенция танца». А Тарская местная общественная организация «Военно-исторический клуб «Служилые люди Сибири – Тарский острог» на реализацию проекта по созданию молодежного волонтерского движения (Центра волонтеров культуры), специализацией которого станет популяризация истории города Тары посредством проведения специальных событийных исторических мероприятий.

Второй конкурс Фонда президентских грантов стартует 1 февраля.

kultura55.ru