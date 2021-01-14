Сказочные итоги

Закончились новогодние праздники, завершилась и сказка на "Зимнем Любинском". Предлагаем полюбоваться волшебной красотой и спешим в гости к организаторам, которые с радостью делятся итогами.

- Зимний Любинский стал настоящей сибирской сказкой. Несмотря на совсем не праздничную погоду, мы всё время встречали гостей! Кто-то бежал до фотозоны, чтобы сфотографироваться поскорее, кто-то грелся ароматным безалкогольным глинтвейном – стойкий мастер Андрей Скворцов даже в самую суровую стужу спешил поделиться теплом согревающего напитка. И если в морозы людей было немного, то в те дни, когда погода не кусалась, улица Музейная наполнялась тысячами омичей. Повсюду слышались восторженные отзывы, дети бегали в ледовом лабиринте, взрослые выбирали подарки, фотографировались, торопились в музеи на интересные выставки или гуляли по волшебному лесу, ёлочки в котором наряжали омские компании. Всего на Зимнем Любинском представлено около 30 организаций, которые сделали яркие фотозоны, завораживающие ледовые скульптуры или нарядили ёлочки – каждый внес свой вклад в создание сказки.

Особым вниманием, как и в прошлом году, пользовалась Арка желаний. Мы получали десятки сообщений в соц.сетях о том, с каким интересом люди искали свои мечты и с какой радостью находили! Отмечали омичи, что на Зимнем Любинском получилось «по-русски сказочно, по-сибирски гостеприимно и весело, а также по-европейски красиво». А значит, сказка будет продолжаться и в следующем году.

Фото: Андрей Духовской