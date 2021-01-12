Открытие заграничных рейсов планируется с апреля 2021 года

По данным пресс-службы омского аэропорта пассажиропоток за год составил 980 тысяч человек — это на 25% меньше цифр прошлого года. Когда самолёты начнут летать за рубеж, а это случится предположительно в апреле, потери можно будет перекрыть за счёт возросшего интереса к поездкам.

В конце 2020 года состоялась встреча Александра Буркова с первым заместителем министра транспорта Александром Нерадько. На ней была достигнута договорённость о том, что омский аэропорт ждёт перезагрузка: его планируют реконструировать к МЧМ по хоккею. Обновить действующий терминал и расширить зону автопарковки планируют к 2022 году. Оценить объёмы требуемой модернизации воздушных ворот поможет логистическая карта, которую разработают в области по поручению Александра Нерадько.

А пока город и аэропорт готовятся к приёму зарубежных гостей и путешествию своих граждан. Возобновление международных рейсов из Омска планируется в апреле.