Центр поддержки предпринимательства расширяет спектр информационной поддержки

В 2020 году почти 80 омичей прошли бизнес-обучение в по трем новым проектам в Центре поддержки предпринимательства, в 6 биржах контактов с городами-партнерами приняли участие более 60 бизнесменов.

Центр поддержки предпринимательства осуществляет свою деятельность по комплексной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска более 10 лет. За 2020 год разнообразная помощь была оказана более чем 5 тысячам обратившимся. При этом почти 3800 начинающих и действующих предпринимателей получили консультационную поддержку по телефону, на личном приеме и в режиме онлайн, что в 1,4 раза больше, чем в 2019 году. Специалистами Центра проводились горячие линии, ежемесячные воркшопы. Всего было проведено 34 таких мероприятия.

Разноплановые обучающие мероприятия для начинающих и действующих предпринимателей по актуальным вопросам предпринимательской деятельности центр проводит в еженедельном режиме.

Одно из ключевых направлений — информационная поддержка. В 2020 году учреждение впервые реализованы 3 новых обучающих онлайн-проекта. В стартап-школа «Life in business» обучение прошли 14 участников; 35 представительниц прекрасного пола, желающих стать предпринимателями, прослушали курс бизнес-школы «Women in business».

В конкурсе бизнес-проектов «Молодежный бизнес — залог развития города», финальный этап которого состоится в январе 2021 года, защитят бизнес-проекты 28 школьников.

В 2021 году ЦПП планирует проводить обучающие мероприятия ежеквартально на регулярной основе, актуализировать и расширять тематику. Также намечено проведение еще одного нового проекта предпринимательским навыкам «Молодежные бизнес-уикенды», целью которого станет молодежи основам предпринимательства.

«В современных условиях ведение бизнеса требует высокого уровня профессиональных компетенций, — отмечает директор ЦПП Игорь Боровик, — и нехватка знаний – один из ключевых факторов, останавливающих людей, которые хотели бы найти себя в предпринимательстве. Мероприятия нашего центра — прекрасная возможность устранить этот барьер, изучив тонкости бизнеса в теории».

Еще один новый проект Центра, который заработал с сентября 2020 года, — «Онлайн биржа контактов». Проведено 6 мероприятий с городами-партнерами: Санкт-Петербургом, Симферополем, Красноярском, Уфой и Кемерово. Общее количество участников — 61 организация.

В условиях ограничительных мер, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, биржа контактов в онлайн-режиме позволяет проводить продуктивные переговоры с минимальными затратами, представлять продукцию, а также обмениваться имеющимися знаниями и опытом и обсуждать вопросы долгосрочного сотрудничества. В I квартале 2021 года планируется организация биржи контактов с Красноярском и Новосибирском.

Дополнительную информацию по вопросам участия в проектах ЦПП можно получить по телефонам 729-724, 8-900-670-00-89.