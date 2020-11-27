Очень приятно, сквер!

Один из скверов получит имя летчика-героя Анатолия Серова, а второму присвоили название сквер Красной Звезды.

Сквер, площадью 11 000 кв.м, расположенный между улицей Серова и проспектом Карла Маркса, получит название в честь военного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Серова. Этот сквер был разбит на месте бывшего пустыря в 1985 году, в канун Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В его центре находится небольшой фонтан и памятник «Рождение счастья».

Между улицами 1-я Красной Звезды, 1-я Марьяновская и Воровского в 70-х годах был разбит на месте поселкового базара и не имел устоявшегося названия. Но согласно историческим данным, площадь перед кинотеатром «Мир», в начале 1920-х годов называли «Площадью Красной Звезды». В честь неё сквер и получил свое новое название.