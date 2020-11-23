Омские макароны, снеки и молоко наградили в Петербурге

Омские продовольственные брэнды удостоены золотых медалей XXIX Международной выставки «Петерфуд-2020». С наградами вернулись домой Омская макаронная фабрика, Любинский молочно-консервный комбинат и ООО Сибснэк».

Омские производители пищевой и перерабатывающей промышленности составили серьёзную конкуренцию компаниям России, Китая и Японии. Предприятия представили макаронные изделия торговой марки «Добродея», знаменитую Любинскую сгущенку и снеки: семечки, чипсы, сухарики и арахис. Наряду с признанием на выставке омичам удалось достичь договоренностей с некоторыми торговыми сетями: вскоре омская продукция может пополнить питерские прилавки.

- Омские компании, участвовавшие в выставке, - давно состоявшиеся, имеют свои бренды. Поэтому мы знали, с чем идём. Тем не менее, у каждого нашего производителя именно в Санкт-Петербурге были, так скажем, «белые пятна». И конечно же, омские компании планируют их закрыть, установить постоянные контакты, и им есть что предложить петербургскому потребителю, - прокомментировал представитель омской делегации Виталий Семёнов.