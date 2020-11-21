Зимний любинский готовится к встрече гостей

Подготовка идет полным ходом, а Sobaka.ru спешит к организаторам.

Как продвигается подготовка, много ли уже подано заявок?

В этом году проект реализуется во второй раз, поэтому заявок на участие от компаний значительно больше. Участвуют и образовательные организации, и учреждения культуры и, конечно же, коммерческие компании. Есть возможность создать свою фотозону, ледовую скульптуру в тематике Зимнего Любинского (в этом году это сказка С.Маршака "12 месяцев") или украсить одну из 200 елочек сказочного хвойного леса, который будет расположен на улице Музейной – прямо в центре города. Мы активно работаем с разными материалами, продумываем дизайн код всего события. Нам важно, чтобы все объекты Зимнего Любинского были объединены общим стилем, композицией, даже цветом! Все для того, чтобы создать атмосферу полного погружения в волшебную сказку на пешеходной улице.



Ожидается ли что-то супер оригинальное?

Для нас самым важным является тот факт, что все Зимний Любинский собирает все больше участников – тех, кто хочет сделать что-то хорошее для города, украсить его. Мы рады, что все объединяются вокруг этой идеи и вносят свой посильный вклад. Вот это в нашем понимании супер!

Если говорить об украшениях, то омичей ждет настоящий костер, как тот, у которого сидели братья-месяцы из сказки Маршака, правда сделан он будет изо льда. Можно будет посидеть на бревнах, выпить вкуснейший горячий чай и почувствовать себя героем сказки, и может, если повезет, повстречать всех братьев-волшебников. Конечно, мы снова установим арку желаний, так полюбившуюся омичам в прошлом году. Вновь соберем самые заветные мечты наших жителей на онлайн-платформе и при помощи волонтеров перенесем их с на деревянные ёлочные игрушки. Сама улица засияет огнями, а от Ленина до Эрмитажа протянется настоящий лес из зеленых красавиц, пышно украшенных омскими организациями.



Оценивая результаты прошлого года, актуален ли проект, находит ли он отклик в сердцах омичей? Проект, безусловно, актуален. Мы верим в то, что у него большое будущее и он будет развиваться в последующие годы. Мы стремимся сделать его настоящим туристским событием, которое будут посещать не только омичи, но и жители других регионов страны. В этом году впервые мы организуем конкурс новогодних скульптур, в котором примут участие регионы Сибири. Каждому из участников будет предложено пофантазировать на тему сказки Маршака и придумать проект скульптуры из природных материалов, который одновременно будет отражать и тематику места – любого из регионов Сибири – и будет соотноситься с главной темой Зимнего Любинского. Мы изготовим 3 скульптуры, которые займут призовые места. В дальнейшем надеемся на представленность всех регионов Сибири (а может быть, и всей страны). Несмотря на то, что массовые мероприятия в этом году не проводятся, людям, конечно, хочется праздника. Омские компании активно подключились к организации праздника, чтобы создать волшебную атмосферу для омичей, и для самих себя.