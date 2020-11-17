Вкус Омска показали на «Вкусе России»

Омскую область в первом Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания представляют четыре компании.

По данным областного Правительства, на конкурсе «Вкусы России» Омскую область представляют региональные продовольственные бренды Любинский молочно-консервный комбинат, Завод розлива минеральной воды «Омский», компания «СибХолод» и кондитерская фабрика «Сибирская белочка».

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания призван познакомить потребителей с многообразием вкусов России, привлечь внимание к достижениям предприятий агропромышленного комплекса, создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий страны. Победителей в 8 номинациях выберет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов власти, Совета Федерации и Государственной Думы, предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ и другие эксперты. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2020 года. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф.