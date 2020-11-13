Пандемия сказке не помеха. Омичи почувствуют себя героями сказки «12 месяцев»

В популярное произведение Самуила Маршака жителей нашего города погрузит «Зимний Любинский» и омские бизнесмены.

С 25 декабря омичей в исторической части мегаполиса будет встречать сказочный лес – растущие вдоль улицы деревья засверкают новогодними красками. Главная праздничная площадка, расположится напротив «Эрмитажа-Сибирь», она будет украшена ледовыми скульптурами в виде деревьев и костра, как в сказке! Также здесь появятся фотозоны с месяцем и в виде книги, а повеселиться в лучших русских традициях и приобрести сувениры на память можно будет на новогодней ярмарке.

Организаторы приглашают омских бизнесменов принять участие в украшении праздничного пространства. На сказочной улице можно поставить свою ледяную инсталляцию, украсить елку в корпоративном стиле или оформить фотозону. Подробности о чудесном проекте в группе организаторов «Зимний Любинский».