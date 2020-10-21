«Дельфийский Омск-2020» отменен

Масштабные состязания молодых деятелей искусств отменят из-за эпидемиологической обстановки

На последнем заседании оперштаба, прошедшем 12 октября, было принято решение о сокращении до минимума всех массовых мероприятий на территории региона. Исключением не станут и Дельфийские игры, в которых планировали состязаться свыше двух тысяч претендентов на победу из многих регионов России.

При оценке перспектив проведения мероприятия оргкомитет руководствовался сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и неблагоприятными прогнозами специалистов.

«Регион и страна в целом переживают вторую волну коронавируса. Пик заболеваемости еще не пройден. Ситуация ежедневно ухудшается. И в данный момент она гораздо пессимистичнее, чем в марте, когда принималось решение о переносе Дельфийских игр на ноябрь 2020 года. В сложившихся условиях, естественно, что все ресурсы региона, в том числе и финансовые, брошены на борьбу с эпидемией, потому что жизнь и здоровье людей сегодня – главный приоритет», - пояснили в оргкомитете.

Тем не менее в процессе подготовки к Дельфийским играм регион получил ощутимый импульс к развитию творческой сферы. Произошли качественные преобразования в культурной инфраструктуре региона: была укреплена материально-техническая база учреждений культуры, на территории которых планировались мероприятия Игр. В рамках национального проекта «Культура» 13 образовательных организаций в сфере культуры получили музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы, в ряде детских школ искусств проведён капитальный ремонт.



Важным творческим событием для Омской области стало проведение Малых Дельфийских игр среди учащихся детских школ искусств по видам искусств, в которых приняли участие свыше тысячи юных омичей. В процессе подготовки к Дельфийским играм участники делегации Омской области получили мощную образовательную поддержку в рамках мастер-классов по видам искусств, которые проводились ведущими педагогами и профессиональными музыкантами России. Каждый участник почувствовал себя частью этого масштабного творческого процесса и получил заслуженную награду за участие в Малых Дельфийских играх (золотые, серебряные, бронзовые медали, специальные дипломы и сертификаты участников).



Благодаря кропотливой работе членов творческой делегации Омской области к участию в Играх, труду педагогов были достигнуты высокие результаты профессионального мастерства. Это позволило выпускникам Омского музыкального училища имени В.Я. Шебалина, Омского областного колледжа культуры и искусства и выпускников ДШИ поступить в престижные высшие учебные заведения сферы культуры и искусства Москвы и Санкт-Петербурга. Наши земляки получили самые высокие вступительные балы и оказались первыми в списках на зачисление. Подготовка к Дельфийским играм послужила мотивацией для многих выпускников продолжить профессиональную деятельность в учреждениях культуры и искусства.



Кроме того, участники Омской делегации Дельфийских игр получат преференции при поступлении в Омское музыкальное училище имени В.Я. Шебалина и Омский областной колледж культуры и искусства. На этом работа с Дельфийской сборной не завершается. Запланирован ряд мероприятий по поддержке и поощрению дельфийцев. Многие из них уже сейчас получат стипендию Министерства культуры Омской области одаренным учащимся и студентам. Участники нашей сборной будут поощрены памятными сувенирами, педагоги – отмечены благодарственными письмами. Когда эпидемиологическая ситуация позволит проводить крупные мероприятия, участники творческой делегации Омской области представят омичам свое искусство на большом гала-концерте.

omskportal.ru