В Омске стартует строительство самой протяженной набережной

Реконструкцию проведут уже в 2021 году.

В Омске начинается строительство 15-километровой набережной с «Зеленого острова». А это значит, что в обозримом будущем омичи смогут прогуляться по самой протяженной набережной родного города, страны, да и всего континента.

Как стало ясно со слов вице-губернатора Омской области Дмитрия Ушакова, правительство региона хочет привлечь инвестиции. К 7 млрд рублей из бюджета планируют добавить 20 млрд, но уже частных. О данном проекте рассказал губернатор Александр Бурков.

Известно, что для жителей и гостей Омска будет также оборудована и 15-километровая велопешеходная дорожка. Так что сибирский город-миллионник ждет существенное преображение.





