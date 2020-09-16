В Омской области из-за COVID-19 продлили режим повышенной готовности

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 режим повышенной готовности и действующие ограничительные меры продлены до 30 сентября.



Важно сказать, что региональным оперштабом в этот день были приняты следующие решения: во-первых, с 15 сентября разрешить проведение муниципальных и региональных отборочных соревнований, а также тренировочный процесс для Федераций боулинга и роллер-спорта, располагающихся в гипермаркетах; во-вторых, разрешить присутствие зрителей на трибунах во время матчей футбольного клуба «Иртыш» при заполняемости стадиона «Красная звезда» не более чем на 30% и соблюдении санитарных норм.