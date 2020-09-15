Омские школы начали массово закрывать на карантин

Причина - заболевание школьников ОРВИ и коронавирусом. Детей вновь переводят на дистанционное обучение.

В Омской области на третьей неделе обучения начали массово закрываться школьные классы и группы в детских садах. Основной причиной стало заболевание детей ОРВИ и коронавирусом.

По данным регионального министерства образования, в настоящее время по причине выявления острой респираторной вирусной инфекции закрыты на карантин отдельные классы в 15 школах города Омска.

Сообщается, что, кроме этого, из-за выявленного коронавируса пришлось закрыть по одному классу в средних школах № 133 и 135, а также в гимназии № 43.

Напомним, что ранее из-за заболевания COVID-19 была полностью закрыта Знаменская средняя школа.

– Для школьников, находящихся на карантине, учебный процесс организован в дистанционном формате, – пояснили в министерстве образования.

А теперь о дошкольных учреждениях. Из-за коронавируса закрылись Муромцевский детский сад № 4 и детский сад № 245. Добавим, что также на карантин отправлены две из четырех групп детского сада «Родничок» Крутинского района.

Отметим, что в очном формате продолжают работать свыше 700 школ и более 400 детских садов Омска.